02 ноября 2018, пятница

Ярмоленко о конфликте со Степаненко: Он исчерпан, я был не прав

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Ярмоленко заверил, что хорошо общается со Степаненко
Фото: ФФУ

Ярмоленко заверил, что хорошо общается со Степаненко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил о том, что его конфликт с партнером по национальной команде Тарасом Степаненко уже давно исчерпан.

Отвечая на вопрос, общается ли он с представителем Шахтера, 29-летний игрок заверил, что они хорошо общаются, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ).

"Тот момент в прошлом, я был не прав тогда, извинился, следовательно конфликт исчерпан уже давно", - добавил Ярмоленко.

В матче Шахтер - Динамо в 2016 году возник конфликт между игроками, после того как Степаненко показал болельщикам киевского клуба эмблему донетчан, а Ярмоленко ударил его по ногам.

Позже сам Ярмоленко признал свою вину в инциденте, однако также заявил, что Тарас Степаненко спровоцировал его. КДК ФФУ наказал футболиста Динамо тремя матчами дисквалификации.

Позже полузащитники помирились после конфликта и публично пожали друг другу руки. 

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