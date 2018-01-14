Ярмоленко не помог Боруссии победить в первом матче после перерыва. Результаты игр чемпионата Германии

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Дортмундская Боруссия не смогла распечатать ворота Вольфсбурга

Дортмундская Боруссия не смогла распечатать ворота Вольфсбурга

В воскресенье, 14 января, двумя матчами завершился 18-й тур чемпионата Германии по футболу.

Дортмундская Боруссия в первом матче после зимнего перерыва на своем поле не смогла обыграть Вольфсбург. За весь матч команды так и не смогли отметиться забитыми мячами.

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко в этой встрече вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте на Нури Шахина.

Ничья позволила Боруссии сохранить четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Боруссия Д — Вольфсбург 0:0

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Сократис, Топрак, Тольян — Гетце (Дауд, 64), Вайгль, Кагава — Ярмоленко (Шахин, 78), Санчо, Исак (Шюррле, 68)

Вольфсбург: Кастеелс — Верхаг, Виллиам, Удуокаи, Тиссеран — Гилавоги, Арнольд — Брекало, Дидави (Штеффен, 64), Малли — Ориги

Предупреждения: Дауд — Гилавоги

В другом матче игрового дня Кельн одержал вторую победу подряд, обыграв на своем поле менхенгладбахскую Боруссию.

Кельн – Боруссия М 2:1
Голы: Соренсен, 34, Теродде, 90+5 – Раффаэл, 69

Напомним, 18-й тур чемпионата Германии стартовал уверенной выездной победой Баварии над Байером. Шальке Евгения Коноплянки на выезде уступил РБ Лейпциг.

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