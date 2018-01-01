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Японский полузащитник попал в сферу интересов Шахтера - медиа

Сегодня, 17:19
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В Доана контракт с Гронингеном до 2021 года

Донецкий Шахтер заинтересовался японским полузащитником нидерландского Гронингена Рицу Доаном, сообщает Goal.com.

По информации медиа, кроме донецкого клуба Доаном интересуется московский ЦСКА. Также среди претендентов на японского игрока называются амстердамский Аякс и ПСВ Эйндховен.

Доан перешел в Гронинген с японского клуба Гамба Осака в 2017 году и за это время сыграл 47 матчей и забил 14 голов. Его контракт с Гронингеном рассчитан до лета 2021 года. Кроме этого, Доан провел 5 матчей за сборную Японии.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педрини.

Также стало известно, что Шахтер интересовался сербским полузащитником Бенфики Андрием Живковичем, однако лиссабонский клуб решил не продавать своего игрока.

Теги:   ФК Шахтер Трансферы Футбол

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