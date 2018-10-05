05 октября 2018, пятница

Яблонец - Динамо: видео голов и обзор матча

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Динамо и Яблонец сыграли вничью

Динамо и Яблонец сыграли вничью

Динамо не удержало победу в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца, сыграв вничью 2:2.

Вице-чемпион Украины выигрывал со счетом 2:0 к 14-й минуте матча благодаря результативным ударам от Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.

Чешский клуб сумел сократить отставание еще в первом тайме после гола Давида Говорки, а за девять минут до конца основного времени - добыть ничью, когда отличился Михал Травник.

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграло вничью на выезде с чешским клубом Яблонец со счетом 2:2, после чего занимает третье место в группе K.

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