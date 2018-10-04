04 октября 2018, четверг

Яблонец - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Динамо пока не знает побед в Лиге Европы

Динамо пока не знает побед в Лиге Европы

НВ следит за игрой второго тура группового этапа Лиги Европы между Яблонцем и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 4 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Яблонец - Динамо

Ориентировочные составы:

Яблонец: Грубы - Голеш, Ховорла, Лишка, Ганоушек - Хюбшман - Масопуст, Травник, Поважанец, Йовович - Долежал

Динамо: Бущан - Кендзёра, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Беседин

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Яблонце-над-Нисоу на стадионе Стршельнице, начнется 4 октября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Яблонец: проиграл в первом туре группового этапа ЛЕ на выезде Ренну (1:2). Команда подходит к игре после двух кряду побед в национальном чемпионате с общим счетом 5-1. Не имеет существенных кадровых проблем перед матчем.

Динамо: сыграло вничью в первом туре группового этапа Лиги Европы на своем поле с Астаной (2:2) и подходит к игре с трехматчевой победной серией. Коллектив не сможет рассчитывать в игре на полузащитников Беньямина Вербича (травма), Че-Че и Витора Буэно.

Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Динамо провело 12 матчей против чешских клубов, в которых шесть раз выиграло, в трех случаях сыграло вничью и еще в трех - проиграло.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Яблонец является небольшим фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,60, тогда как выигрыш Динамо оценивается в 2,80, а ничья - в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Динамо уже опробовало газон на поле соперника:

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