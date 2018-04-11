"Обратка" Барселоне за ПСЖ. Реакция соцсетей на проход Ливерпуля и Ромы в полуфинал Лиги чемпионов

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу прохода Ромы и Ливерпуля в полуфинал Лиги Чемпионов.
На самом деле, если вы смотрели матч в Барселоне глазами, а не просто видели счет, то все не так непредсказуемо. Но Рома забожила, это да.— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 10 апреля 2018 г.
БОЖЕ!!! Я не верю своему счастью! Это что-то невероятное! А-А-А!!! Пойду напьюсь, ребята!!! pic.twitter.com/aeHqzPitw8— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 10 апреля 2018 г.
Roma ????— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 10 апреля 2018 г.
Браво, "Рома"! Прошу простить все неверие - такие победы не забываются... Вам не кажется, что "Барсе" обраточка за ПСЖ прилетела?— Artem Frankov (@frankov11) 10 апреля 2018 г.
Ну а Барселоне, на мой взгляд, совершенно нечего сказать в свое оправдание. Дивная иллюстрация на тему, что если ты вышел расслабленным, то потом собраться невероятно сложно— Artem Frankov (@frankov11) 10 апреля 2018 г.
Камбек Роми в протистояннях з Барселоною здається кармою Барси за камбек в протистояннях з ПСЖ.— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 10 апреля 2018 г.
Всё таки не повезло Шахтёру со жребием, Барсу бы вынесли— Виктор Леоненко (@legendaN10) 10 апреля 2018 г.
Я влюбился в Рому— Виктор Леоненко (@legendaN10) 10 апреля 2018 г.
Сьогоднішній футбольний вечір у одному фото pic.twitter.com/ntLdjmwZPV— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 10 апреля 2018 г.
We've got Salah tu du du du du ????????— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 10 апреля 2018 г.
Да, две ошибки МанСити и #досвидания 1:2— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 10 апреля 2018 г.
Бонус: идеальный твит от официального аккаунта Ромы в Твиттере:
DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!! #RomaBarca 3⃣-0⃣#ASRoma #UCL— AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.
Накануне Рома сенсационно обыграла Барселону, а Ливерпуль прошел Манчестер Сити.
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