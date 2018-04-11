"Обратка" Барселоне за ПСЖ. Реакция соцсетей на проход Ливерпуля и Ромы в полуфинал Лиги чемпионов

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Рома смогла забить три безответных мяча Барселоне

Рома смогла забить три безответных мяча Барселоне

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу прохода Ромы и Ливерпуля в полуфинал Лиги Чемпионов. 

Бонус: идеальный твит от официального аккаунта Ромы в Твиттере:

Накануне Рома сенсационно обыграла Барселону, а Ливерпуль прошел Манчестер Сити. 

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