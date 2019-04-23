Известный украинский футбольный клуб решил восстановить профессиональный статус Сегодня, 01:07 381 Цей матеріал також доступний українською ФК Зирка В феврале 2019 года Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги ФК Зирка

Кропивницкая Зирка будет восстанавливать профессиональный статус после того, как клуб снялся с розыгрыша Первой лиги Украины по футболу.

По словам вице-президента Зирки Константина Волкова, клуб стартует с выступлений в чемпионате области, а главным тренером команды будет Самир Гасанов, сообщает официальный сайт кропивницкого клуба.

"Осенью надеемся стартовать в чемпионате Украины среди любителей. Далее будем восстанавливать профессиональный статус", - сказал Волков.

Интересно, что еще в прошлом сезоне Зирка выступала в украинской Премьер-лиге, однако вылетела в низший дивизион.

В середине февраля этого года кропивницкая Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги Украины, а игроки получили статус свободных агентов.