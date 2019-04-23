#
Александр Пасховер
22 апреля. Между Зеленским и Лениным
Владислав Рашкован
Какую страну передает Зеленскому Порошенко
Андрей Смирнов
Леди Ю уже адаптировалась к мистеру Зе
Сергей Фурса
Начинается новое кино
Спецтема: Выборы президента Украины

Известный украинский футбольный клуб решил восстановить профессиональный статус

Сегодня, 01:07
381
Цей матеріал також доступний українською
Известный украинский футбольный клуб решил восстановить профессиональный статус - фото

ФК Зирка

В феврале 2019 года Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги

Кропивницкая Зирка будет восстанавливать профессиональный статус после того, как клуб снялся с розыгрыша Первой лиги Украины по футболу.

По словам вице-президента Зирки Константина Волкова, клуб стартует с выступлений в чемпионате области, а главным тренером команды будет Самир Гасанов, сообщает официальный сайт кропивницкого клуба.

"Осенью надеемся стартовать в чемпионате Украины среди любителей. Далее будем восстанавливать профессиональный статус", - сказал Волков.

Интересно, что еще в прошлом сезоне Зирка выступала в украинской Премьер-лиге, однако вылетела в низший дивизион.

В середине февраля этого года кропивницкая Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги Украины, а игроки получили статус свободных агентов.

Теги:   ФК Звезда Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

21 апреля, 23:36

img
Два гола украинца принесли его клубу первое за 34 года чемпионство в Греции - видео
2194
Футбол

Вчера, 21:11

img
Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал
1113
Футбол

Вчера, 20:39

img
Реал согласился заплатить 150 млн евро за звезду Манчестер Юнайтед - СМИ
789

Главное

Политика

Вчера, 22:51

img
Филатов отрицает получение повестки из ГПУ
Футбол

Вчера, 21:11

img
Звездный нападающий ПСЖ отказался переходить в Реал
Политика

Вчера, 13:57

img
Жена Зеленского об особняке в Италии: Я не знаю, это наша вилла или нет