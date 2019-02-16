Известный украинский футбольный клуб прекратил существование
Кропивницкая Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги Украины по футболу.
Зирка не будет принимать участие в весенней части Первой лиги, сообщает официальный сайт кропивницкой команды.
По информации CBN, все футболисты клуба получили статус свободных агентов. Несмотря на это, футболисты академии Зирки продолжат выступать в детско-юношеской футбольной лиге Украины.
Также отмечается, что президент Зирки Максим Березкин в ближайшее время объяснит причину снятия команды с чемпионата.
Перед зимним перерывом Зирка занимала в Первой лиге предпоследнее место, имея в активные только 4 очка.
Ранее прекратил существование харьковский футбольный клуб Кобра, который также выступал в Первой лиге.