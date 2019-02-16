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Известный украинский футбольный клуб прекратил существование

Сегодня, 19:02
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ФК Зирка

За первую часть Первой лиги Зирка набрала 4 очка

Кропивницкая Зирка снялась с розыгрыша Первой лиги Украины по футболу.

Зирка не будет принимать участие в весенней части Первой лиги, сообщает официальный сайт кропивницкой команды.

По информации CBN, все футболисты клуба получили статус свободных агентов. Несмотря на это, футболисты академии Зирки продолжат выступать в детско-юношеской футбольной лиге Украины.

Также отмечается, что президент Зирки Максим Березкин в ближайшее время объяснит причину снятия команды с чемпионата.

Перед зимним перерывом Зирка занимала в Первой лиге предпоследнее место, имея в активные только 4 очка.

Ранее прекратил существование харьковский футбольный клуб Кобра, который также выступал в Первой лиге.

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