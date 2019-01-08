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Известный украинский тренер не смог договориться с Карпатами

Сегодня, 20:46
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Последним клубом Виктора Скрипника был ФК Рига

Известный украинский тренер Виктор Скрипник после длительных переговоров не сумел договориться с руководством львовских Карпат о том, чтобы возглавить команду, сообщает Sport Arena.

По информации СМИ, переговоры продолжались примерно две недели, однако стороны так и не сумели договориться.

В конце ноября португалец Жуниор Мораиш покинул пост главного тренера Карпат, а исполняющим обязанности наставника "зелено-белых" стал Олег Бойчишин.

Последним клубом Виктора Скрипника был ФК Рига, с которым он стал чемпионом Латвии. Несмотря на действующий контракт, Скрипник решил досрочно покинуть ФК Ригу. До работы в Латвии Скрипник возглавлял бременский Вердер.

Ранее СМИ уже сообщали о переговорах Скрипника с Карпатами, однако клуб опроверг эту информацию.

Также Скрипника называли претендентом на пост главного тренера московского Локомотива.

Теги:   Виктор Скрипник ФК Карпаты Премьер-лига Украины

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