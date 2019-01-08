Известный украинский тренер не смог договориться с Карпатами Сегодня, 20:46 99 Цей матеріал також доступний українською Последним клубом Виктора Скрипника был ФК Рига

Известный украинский тренер Виктор Скрипник после длительных переговоров не сумел договориться с руководством львовских Карпат о том, чтобы возглавить команду, сообщает Sport Arena.

По информации СМИ, переговоры продолжались примерно две недели, однако стороны так и не сумели договориться.

В конце ноября португалец Жуниор Мораиш покинул пост главного тренера Карпат, а исполняющим обязанности наставника "зелено-белых" стал Олег Бойчишин.

Последним клубом Виктора Скрипника был ФК Рига, с которым он стал чемпионом Латвии. Несмотря на действующий контракт, Скрипник решил досрочно покинуть ФК Ригу. До работы в Латвии Скрипник возглавлял бременский Вердер.

Ранее СМИ уже сообщали о переговорах Скрипника с Карпатами, однако клуб опроверг эту информацию.

Также Скрипника называли претендентом на пост главного тренера московского Локомотива.