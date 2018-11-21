Известный статистический ресурс назвал лучшего игрока сборной Украины в 2018 году

По оценкам известного ресурса InStat, который специализируется на статистическом анализе в спорте, полузащитник Андрей Ярмоленко стал самым полезным футболистом в составе сборной Украины.

Как сообщает Команда №1, в 10 матчах в 2018 году, пять из которых сборная Украины выиграла, четыре свела к ничьей и один проиграла, главный тренер национальной команды Андрей Шевченко привел 35 футболистов.

Согласно статистике InStat самым полезным футболистом сборной Украины стал Андрей Ярмоленко, который провел в текущем году 5 матчей за сборную. Хавбек Вест Хэма получил от статистического ресурса 288 баллов.

На второй позиции оказался полузащитник Шальке Евгений Коноплянка, который сыграв во всех 10 матчах, отстал от первой позиции лишь на один балл - 287.

Тройку лидеров среди самых полезных игроков национальной команды замкнул полузащитник Шахтера Марлос, который набрал 286 баллов, проведя в 2018 году 8 матчей за сборную Украины.

Вчера, 20 ноября, сборная Украины сыграла в нулевую ничью с Турцией в заключительном матче национальной команды в 2018 году.