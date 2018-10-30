31 октября 2018, среда

Известный экс-защитник Металлиста и Днепра приблизился к возвращению в чемпионат Украины - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Папа Гуйе может продолжить карьеру в Карпатах
Фото: ФК Динамо

Папа Гуйе может продолжить карьеру в Карпатах

Бывший защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе близок к возвращению в чемпионат Украины, сообщает FootballHub.

По информации источника, вскоре 34-летний сенегалец подпишет контракт с львовскими Карпатами.

В последний раз Гуйе выходил на поле в мае прошлого года, когда выступал за Астану.

В марте этого года появилась информация, что Гуйе тренируется с Динамо. Президент Динамо Игорь Суркис рассказывал, что защитник тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

Позже сообщалось, что Гуйе отправится на летние сборы вместе со столичным коллективом, после чего, скорее всего, подпишет контракт. В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском клубе, однако в итоге Динамо отказалось подписывать с ним соглашение.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове