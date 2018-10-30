Известный экс-защитник Металлиста и Днепра приблизился к возвращению в чемпионат Украины - СМИ

Бывший защитник Волыни, Металлиста и Днепра Папа Гуйе близок к возвращению в чемпионат Украины, сообщает FootballHub.

По информации источника, вскоре 34-летний сенегалец подпишет контракт с львовскими Карпатами.

В последний раз Гуйе выходил на поле в мае прошлого года, когда выступал за Астану.

В марте этого года появилась информация, что Гуйе тренируется с Динамо. Президент Динамо Игорь Суркис рассказывал, что защитник тренировался с киевской командой, так как его об этом попросили агенты игрока.

Позже сообщалось, что Гуйе отправится на летние сборы вместе со столичным коллективом, после чего, скорее всего, подпишет контракт. В июне сенегалец прошел медосмотр в киевском клубе, однако в итоге Динамо отказалось подписывать с ним соглашение.