Известный аргентинский футболист травмировался во время матча в тюрьме

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Матч проходил в условиях крайне жесткой борьбы и закончился травмой для Карлоса Тевеза

Матч проходил в условиях крайне жесткой борьбы и закончился травмой для Карлоса Тевеза

Аргентинский нападающий Бока Хуниорс Карлос Тевес из-за травмы пропустит около трех недель.

Официальная версия травмы - повреждение в спортивном зале, но издание Clarin сообщает, что Тевес получил травму во время футбольного матча в тюрьме Бувер в Кордове.

Тевес навещал брата, который с 2010 года отбывает 16-летний срок, и сыграл в футбол. Матч длился 20 минут и проходил в условиях крайне жесткой борьбы.

У игрока повреждена камбаловидная мышца ноги. Руководство Бока Хуниорс очень недовольно поведением игрока, но пока никакой информации о штрафных санкциях нет.

В Бока Хуниорс Тевес перешел из китайского Шанхай Шеньхуа, где он был самым высокооплачиваемым игроком в мире, зарабатывая 721 тыс. евро в неделю. 

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