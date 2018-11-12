Известного футбольного журналиста облили кефиром на пресс-конференции о коррупции в ФФУ

Франков собирался рассказать о коррупционных схемах Павелко (на фото) - медиа

На пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

На опубликованной Интерфакс-Украина видео-трансляции можно увидеть компанию неизвестных людей в балаклавах, которые требовали прекратить мероприятие.

Как сообщает Tribuna.com, Франков собирался рассказать о коррупционных схемах президента ФФУ и нардепа от БПП Андрея Павелко.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

В свою очередь, функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирмой-прокладкой S.D.T FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.