Известного футбольного журналиста облили кефиром на пресс-конференции о коррупции в ФФУ

На пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.
На опубликованной Интерфакс-Украина видео-трансляции можно увидеть компанию неизвестных людей в балаклавах, которые требовали прекратить мероприятие.
Как сообщает Tribuna.com, Франков собирался рассказать о коррупционных схемах президента ФФУ и нардепа от БПП Андрея Павелко.
Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.
По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.
В свою очередь, функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирмой-прокладкой S.D.T FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.
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