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Итальянский топ-клуб сохранил наставника Шахтера среди кандидатов на пост тренера — СМИ

Сегодня, 17:58
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Итальянский топ-клуб сохранил наставника Шахтера среди кандидатов на пост тренера — СМИ - фото

ФК Шахтер

Фонсека может возглавить Рому этим летом

Рома рассматривает рулевого Шахтера Паулу Фонсеку в качестве одного из кандидатов на пост наставника команды, сообщает Tutto AS Roma со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации авторитетного издания, у португальского специалиста выше шансы возглавить римский коллектив, нежели у менеджера Ньюкасла Рафаэля Бенитеса и ныне безработного Лорана Блана.

Вместе с тем, итальянский клуб больше заинтересован в услугах наставников Аталанты Марко Джампаоло и Сассуоло Роберто Де Дзерби. Также изучается кандидатура рулевого Болоньи Синиши Михайловича.

Сообщалось, что Фонсека — один из фаворитов на пост наставника итальянской Ромы.

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял о том, что если наставником команды заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Ранее Фонсека отмечал, что его соглашение действует до конца 2020-го года, и он намерен его доработать, но оговорился, что если поступит предложение, которое соответствует его интересам и интересам клуба, то они его обсудят.

Теги:   Премьер-лига Украины Серия А Паулу Фонсека ФК Рома ФК Шахтер Футбол

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