Итальянский клуб предложил 15 млн евро за полузащитника сборной Украины — медиа
Наполи предложил Генку 15 млн евро за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Napolista со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.
По информации издания, также 26-летний футболист бельгийского клуба входит в сферу интересов лондонского Арсенала.
Как отмечает A Bola, в число претендентов на Малиновского входит и лиссабонский Спортинг. Португальская сторона видит в нем замену для Бруну Фернандеша, который, скорее всего, сменит команду.
Вместе с тем, пишет медиа, камнем преткновения на пути трансфера может стать высокая стоимость полузащитника, а также интерес других клубов к игроку.
Сообщалось, что Наполи контактирует с Генком по поводу возможного приобретения Малиновского.
Ранее полузащитник признался, что слышал об интересе итальянской Ромы, но, по его словам, с ним никто не контактировал. Также он признался, что хочет выступать в Англии.