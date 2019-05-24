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Итальянский клуб предложил 15 млн евро за полузащитника сборной Украины — медиа

Вчера, 22:18
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Итальянский клуб предложил 15 млн евро за полузащитника сборной Украины — медиа - фото

ФК Генк

Наполи пытается договориться по трансферу Малиновского

Наполи предложил Генку 15 млн евро за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Napolista со ссылкой на Corriere del Mezzogiorno.

По информации издания, также 26-летний футболист бельгийского клуба входит в сферу интересов лондонского Арсенала.

Как отмечает A Bola, в число претендентов на Малиновского входит и лиссабонский Спортинг. Португальская сторона видит в нем замену для Бруну Фернандеша, который, скорее всего, сменит команду.

Вместе с тем, пишет медиа, камнем преткновения на пути трансфера может стать высокая стоимость полузащитника, а также интерес других клубов к игроку.

Сообщалось, что Наполи контактирует с Генком по поводу возможного приобретения Малиновского.

Ранее полузащитник признался, что слышал об интересе итальянской Ромы, но, по его словам, с ним никто не контактировал. Также он признался, что хочет выступать в Англии.

Теги:   Спортинг Лиссабон Арсенал (Лондон) ФК Наполи ФК Генк Руслан Малиновский Футбол

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