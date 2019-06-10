Итальянский клуб положил глаз на ключевого полузащитника Шахтера — медиа Сегодня, 20:02 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер может продать Марлоса за 10 млн евро — СМИ ФК Шахтер

Итальянский Удинезе заинтересовался ключевым полузащитником Шахтера Марлосом, сообщает Messaggero Veneto.



По информации медиа, 31-летний футболист сборной Украины может обойтись клубу Серии, А в 10 миллионов евро. Фриульцы видят в нем потенциальную замену Родриго Де Паулю.

В нынешнем сезоне Марлос провел во всех турнирах 26 поединков в составе донецкой команды. В его активе 10 голов и три результативные передачи.

Осенью прошлого года полузащитник заявил, что хочет закончить с профессиональными выступлениями в Шахтере.

Перед этим донецкий клуб объявил о продлении соглашения с Марлосом. Новый трудовой договор рассчитан на трехлетний срок — до конца 2021-го года.

Сообщалось, что услугами игрока интересовалась итальянская Рома. Ранее появилась информация, что полузащитник оказался среди приоритетных трансферных целей Интера.