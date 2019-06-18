Итальянский клуб отказался от подписания одного из лидеров сборной Украины — СМИ Сегодня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською УАФ Аталанта не собирается приобретать Малиновского (справа) — медиа УАФ

Аталанта отказалась от планов приобрести ведущего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Footboom.



Портал отмечает, что причины этого решения итальянского клуба, который по итогам минувшего сезона попал в Лигу чемпионов, неизвестны.

Накануне полузащитник заявил, что бельгийский клуб не хочет отпускать его в Аталанту.

Легионер сборной Украины признался, что владеет информацией о предложении итальянской стороны относительно его трансфера за 15 млн евро, но Генк не собирается вести переговоры.

Сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Руслана Малиновского.

По информации медиа, Генк требовал за футболиста 20 миллионов евро, но клуб из Бергамо рассчитывает на компромиссную сделку в 15 млн евро плюс бонусы.

