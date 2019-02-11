Итальянский гранд возобновил интерес к звезде сборной Украины - СМИ 11 февраля, 19:04 459 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко via Instagram Зинченко отдал два ассиста в матче против Челси Александр Зинченко via Instagram

Украинский полузащитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает находиться в сфере интересов итальянского Наполи, сообщает GonfiaLaRete со ссылкой на Il Corriere dello Sport.

По информации издания, полузащитник сборной Украины станет главной трансферной целью Наполи во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что в переходе Зинченко лично заинтересован спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли, но трансферу препятствуют сложные переговоры с Манчестер Сити.

По информации СМИ, Наполи уже длительное время интересуется Александром Зинченко, но Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины в зимнее трансферное окно.

Накануне Зинченко двумя голевыми передачами помог Манчестер Сити разгромить Челси 6:0 в матче английской Премьер-лиги.