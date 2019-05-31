Итальянский гранд объявил имя нового главного тренера Сегодня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською ФК Интер Последним местом работы Конте (слева) был Челси ФК Интер

Бывший наставник туринского Ювентуса и лондонского Челси Антонио Конте стал главным тренером миланского Интера.

Об этом сообщает официальный сайт Интера.

Детали сделки не разглашаются, однако по информации La Gazzetta dello Sport, контракт итальянского специалиста рассчитан на три года, согласно которому он будет зарабатывать 9 млн евро за сезон плюс бонусы.

«Я выбрал Интер, потому что это клуб с крепким фундаментом, большими амбициями и богатой историей. Я поражен открытостью клуба и желанием вернуть Интеру былое величие», — прокомментировал свое назначение Конте.



Антонио Конте известен в частности тем, что возглавлял сборную Италии, туринский Ювентус и лондонский Челси.

Интер в этом сезоне финишировал на четвертом месте в Серии, А и пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

На посту главного тренера Интера Антонио Конте заменил Лучано Спаллетти, который ранее подал в отставку.