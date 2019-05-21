Итальянский гранд контактирует с полузащитником сборной Украины по поводу перехода — СМИ Сегодня, 16:00 792 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский (в центре) может перейти в Наполи — медиа ФК Генк

Наполи рассматривает возможность подписания полузащитника Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Calcio Napoli 24.

По информации портала, интерес к 26-летнему футболисту проявляет спортивный директор вице-чемпиона Италии Кристиано Джунтоли.

Как отмечает медиа, неаполитанский клуб уже установил неформальные контакты с окружением игрока бельгийской команды.

По данным ресурса, в последние месяцы представители Наполи несколько раз просматривали Малиновского в матчах Генка и остались довольны его выступлениями.

Ранее полузащитник признался, что слышал об интересе итальянской Ромы, но, по его словам, с ним никто не контактировал. Также он признался, что хочет выступать в Англии.

Малиновский был признан болельщиками Генка лучшим игроком клуба по итогам сезона, в котором команда стала чемпионом Бельгии.