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Итальянский журналист подтвердил заинтересованность Ромы к лидеру Динамо

Сегодня, 00:27
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Фото: Виктор Цыганков via Instagram

Цыганков недавно побывал на матче Ромы

Лидер Динамо Виктор Цыганков находится в списке трансферных целей Ромы, подтвердил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Римский клуб продолжает свой вектор развития, делая ставку на молодых игроков, и скауты Ромы пристально следят за Цыганковым, отмечает Ди Марцио.

По данным журналиста, за 21-летним украинским игроком лично следит спортивный директор Ромы Рамон Мончи. Цыганков привлек внимание Ромы еще в прошлом сезоне, когда в матче Лиги Европы против римского Лацио забил красивый гол пяткой.

На днях Виктор Цыганков побывал на матче 18 тура итальянской Серии А между Ромой и Сассуоло (3:1).

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Журналист Игорь Цыганик рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него предложат 50 млн евро.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

В свою очередь журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники сообщил, что киевский клуб готов отпустить летом 2019 года своего ведущего полузащитника.

Теги:   Виктор Цыганков ФК Рома ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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