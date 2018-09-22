22 сентября 2018, суббота

Итальянский клуб заинтересовался полузащитником Шахтера после его матча с Хоффенхаймом - СМИ

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Майкон спас Шахтер от поражения в матче против Хоффенхайма
Фото: ФК Шахтер

Майкон спас Шахтер от поражения в матче против Хоффенхайма

Рома запрашивала информацию по поводу возможности осуществить трансфер полузащитника Шахтера Майкона после его матча против Хоффенхайма в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Transfermarketweb.

Бразильский футболист появился на замену за 13 минут до конца основного времени поединка при счете 2:1 в пользу немецкого клуба и стал автором второго гола донецкой команды.

Чемпион Украины сыграл вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.

О переходе полузащитника Коринтианса Майкона Шахтер объявил в середине июня 2018 года.

Еще в апреле донецкий клуб заплатил за 21-летнего игрока 3,3 млн евро, что является половиной от общей суммы трансфера.

Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.

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