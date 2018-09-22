Итальянский клуб заинтересовался полузащитником Шахтера после его матча с Хоффенхаймом - СМИ

Рома запрашивала информацию по поводу возможности осуществить трансфер полузащитника Шахтера Майкона после его матча против Хоффенхайма в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Transfermarketweb.
Бразильский футболист появился на замену за 13 минут до конца основного времени поединка при счете 2:1 в пользу немецкого клуба и стал автором второго гола донецкой команды.
Чемпион Украины сыграл вничью с немецким Хоффенхаймом со счетом 2:2 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.
О переходе полузащитника Коринтианса Майкона Шахтер объявил в середине июня 2018 года.
Еще в апреле донецкий клуб заплатил за 21-летнего игрока 3,3 млн евро, что является половиной от общей суммы трансфера.
Ранее СМИ сообщали, что чемпион Украины согласовал с Коринтиансом приобретение полузащитника за шесть миллионов евро.
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