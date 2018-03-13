Итальянский клуб заинтересовался ключевым игроком Шахтера - СМИ

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Тайсон входит в планы летней трансферной кампании Сампдории

Тайсон входит в планы летней трансферной кампании Сампдории

Представители Сампдории отправятся на Стадио Олимпико, чтобы понаблюдать за хавбеком горняков Тайсоном во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

Об этом сообщает Calciomercato

Источник сообщает, что Тайсон входит в планы летней трансферной кампании блучеркьяти. 

В нынешнем сезона бразильский вингер забил два гола и отдал семь голевых передач в 25 поединках за Шахтер. Контракт игрока с горняками рассчитан до лета 2021 года. 

Ранее появилась информация, что спортивный директор Интера Пьеро Аусилио посетит сегодняшнюю встречу Рома - Шахтер в 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников горняков - Марлоса и Бернарда.

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