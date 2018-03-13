Итальянский клуб заинтересовался ключевым игроком Шахтера - СМИ

Представители Сампдории отправятся на Стадио Олимпико, чтобы понаблюдать за хавбеком горняков Тайсоном во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

Об этом сообщает Calciomercato.

Источник сообщает, что Тайсон входит в планы летней трансферной кампании блучеркьяти.

В нынешнем сезона бразильский вингер забил два гола и отдал семь голевых передач в 25 поединках за Шахтер. Контракт игрока с горняками рассчитан до лета 2021 года.

Ранее появилась информация, что спортивный директор Интера Пьеро Аусилио посетит сегодняшнюю встречу Рома - Шахтер в 1/8 финала Лиги чемпионов, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников горняков - Марлоса и Бернарда.