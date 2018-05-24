Итальянский клуб задумался над использованием вратаря сборной Украины в другом трансфере - СМИ

Интер рассматривает возможность использования голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина как часть сделки по приобретению нападающего Болоньи Симоне Верди, сообщает Calciomercato.

По информации медиа, миланский клуб хотел бы сбить цену, которую выставляет другая сторона за форварда, в размере 30 миллионов евро.

С этой целью Интер рассчитывает отдать Болонье как часть платежа нападающего Янна Карамо или Лунина, которого "нерадзурри" планируют подписать грядущим летом.

На днях сообщалось, что голкипер Зари и сборной Украины близок к переходу в итальянский Наполи.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро. В прессе появлялась информация, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время.

СМИ также узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным. Ранее агент и отец игрока заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста.