Итальянский клуб сделал предложение по переходу защитника сборной Украины - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Эмполи хочет арендовать Матвиенко с правом последующего выкупа
Фото: ФК Шахтер

Эмполи хочет арендовать Матвиенко с правом последующего выкупа

Итальянский Эмполи сделал предложение Шахтеру по поводу трансфера защитника сборной Украины Николая Матвиенко, сообщает Команда №1.

По информации медиа, донецкий клуб получил от представителя Серии А документ, в котором тот подтверждает свои намерения провести переговоры по футболисту.

В нем спортивный директор Эмполи Пьетро Аккарди выражает заинтересованность в аренде игрока на следующий год с правом выкупа исполнителя на сезон 2019/2020.

Как отмечает портал, итальянская сторона следит за Матвиенко уже два года. Вероятность перехода защитника в тосканскую команду увеличивается из-за того, что он провел лишь три матча за Шахтер в текущем сезоне.

Матвиенко вернулся в донецкий клуб после окончания аренды в Ворскле в январе 2018 года.

В конце минувшего года Шахтер досрочно прекратил аренду оборонца в полтавской команде. В первой части сезона он сыграл 16 матчей, в которых забитыми мячами и результативными передачами не отметился.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове