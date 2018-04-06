Итальянский клуб отказался от подписания ведущего полузащитника Шахтера - медиа

Интер не сумел договориться с Бернардом по финансовым вопросам - СМИ

Итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера Бернарда, сообщает Passioneinter.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации издания, вместо трансфера бразильского футболиста, чье соглашение с Шахтером заканчивается летом 2018 года, миланский клуб сосредоточится на других вариантах.

Как отмечает медиа, стороны не договорились из-за финансовых запросов игрока по поводу контракта, которые оказались слишком высоки как для исполнителя без паспорта гражданина Евросоюза.

Ранее Бернард сообщил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. Одним из главных претендентов на бразильца назывался Интер, хотя допускалось, что переход может сорваться в случае непопадания "нерадзурри" в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где футболист очень хочет выступать.

Сообщалось, что полузащитник может стать игроком Милана. Перед этим СМИ писали, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за легионера Шахтера.

Накануне появилась информация, что Бешикташ намерен подписать Бернарда по завершении текущего сезона.