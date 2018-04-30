Итальянский клуб намерен включить игрока сборной Украины в сделку по продаже полузащитника - медиа

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Наполи сохраняет интерес к Зинченко (слева)
Фото: ФК Манчестер Сити

Наполи сохраняет интерес к Зинченко (слева)

Наполи рассчитывает заполучить украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, а также его партнера по команде, вратаря Клаудио Браво, в рамках сделки по продаже своего полузащитника Жоржиньо в английский клуб, сообщает Metro.

По информации британского таблоида, представитель итальянского чемпионата собирается воспользоваться тем, что после покупки Жоржиньо у чемпиона Англии возникнет избыток иностранных футболистов в составе, в результате чего тот согласится отпустить Зинченко и Браво.

Будущее игрока сборной Украины в Манчестер Сити остается под вопросом, поскольку в уходящем сезоне он действовал в непривычном для себя амплуа левого защитника и является лишь третьим вариантом для менеджера Пепа Гвардиолы на этой позиции.

Уступив Жоржиньо английскому клубу, Наполи рассчитывает на его сговорчивость в трансферах Зинченко и Браво. Также переход исполнителя сборной Италии открывает дорогу МЮ в его планах подписать полузащитника Шахтера Фреда, поскольку Сити уже не будет нужен бразилец.

Сообщалось, что Гвардиола раздумывает над арендой украинского полузащитника своей команды Александра Зинченко. Тренер якобы предоставил футболисту время до конца текущего сезона, чтобы убедить его не отпускать в другой клуб летом.

Ранее появилась информация, что Наполи задумался над покупкой ЗинченкоПеред этим футболист опроверг слухи о своем возможном переходе зимой в испанскую Жирону.

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