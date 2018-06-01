Итальянский гранд собрался приобрести вратаря сборной Украины - медиа

Наполи готовится сделать предложение Заре по поводу приобретения голкипера сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, вице-чемпион Италии намерен решить проблему с вратарями, в то время, как Лунин должен стать подписанием на перспективу.

Как отмечает медиа, среди кандидатов на место первого номера команды претендуют Руи Патрисиу (Спортинг Лиссабон), Альфонс Ареола (ПСЖ) и Бернд Лено (Байер).

Ранее сообщалось, что голкипер Зари и сборной Украины близок к переходу в Наполи.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро.

В прессе появлялась информация, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время. Позже СМИ узнали, что Интер рассматривает возможность использования голкипера Зари и сборной Украины как часть сделки по приобретению нападающего Болоньи Симоне Верди.