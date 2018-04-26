Итальянский гранд получил отказ в продаже вратаря сборной Украины - журналист

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Интер предлагал за Лунина пять миллионов евро
Фото: ФК Заря

Интер предлагал за Лунина пять миллионов евро

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

В своем аккаунте в Twitter Бурбас отметил, что луганский клуб оценивает голкипера в сумму, большую, чем пять миллионов евро, которые предложила итальянская сторона.

Недавно появилась информация о том, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время. Ранее СМИ узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным.

Сообщалось, что Лунин перейдет в Интер по завершении сезона. Миланский клуб собирался подписать 19-летнего футболиста за шесть миллионов евро и отдаст его в аренду другой команде чемпионата Италии минимум на один-два сезона для получения опыта после столь большого шага в карьере молодого игрока.

Перед этим футбольный агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что голкипер Зари входит в сферу интересов итальянских Интера и Ювентуса, а также немецкого Лейпцига и английского Лестера. Сообщалось, что Челси также следит за игрой футболиста

Отец Лунина Алексей заявил о том, что все мысли его сына связаны с луганским клубом. Перед этим появилась информация, что Интер хочет как можно скорее закрыть сделку и попытается уговорить на переход отца украинского вратаря.

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