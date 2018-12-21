Итальянский гранд положил глаз на лидера Шахтера - СМИ
Итальянский Интер заинтересовался услугами ведущего полузащитника Шахтера Тайсона, сообщает FootBoom.
По информации портала, инициатором потенциального трансфера 30-летнего футболиста выступает наставник миланской команды Лучано Спаллетти.
Как отмечает медиа, Интер готов потратиться на усиление коллектива, но неудачные результаты в последних матчах не говорят о прочном положении тренера.
По данным итальянским источников ресурса, переход оценивается в несколько десятков миллионов евро из-за системообразующей роли бразильского игрока в Шахтере, а также конкуренции со стороны английских клубов.
В августе наставник донецкой команды Паулу Фонсека заверил, что легионер, чей контракт рассчитан до 2021 года, останется в команде. Сообщалось, что Тайсон мог летом подписать контракт с итальянской Ромой.
На днях полузащитник Шахтера признался, что украинскому клубу будет "очень сложно" отпустить его в другую команду.