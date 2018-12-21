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Итальянский гранд положил глаз на лидера Шахтера - СМИ

Сегодня, 02:49
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Интер готов потратиться на Тайсона - медиа

Фото: ФК Шахтер

Итальянский Интер заинтересовался услугами ведущего полузащитника Шахтера Тайсона, сообщает FootBoom.

По информации портала, инициатором потенциального трансфера 30-летнего футболиста выступает наставник миланской команды Лучано Спаллетти.

Как отмечает медиа, Интер готов потратиться на усиление коллектива, но неудачные результаты в последних матчах не говорят о прочном положении тренера.

По данным итальянским источников ресурса, переход оценивается в несколько десятков миллионов евро из-за системообразующей роли бразильского игрока в Шахтере, а также конкуренции со стороны английских клубов.

В августе наставник донецкой команды Паулу Фонсека заверил, что легионер, чей контракт рассчитан до 2021 года, останется в команде. Сообщалось, что Тайсон мог летом подписать контракт с итальянской Ромой. 

На днях полузащитник Шахтера признался, что украинскому клубу будет "очень сложно" отпустить его в другую команду.

Теги:   Тайсон ФК Интер ФК Шахтер Трансферы Футбол

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