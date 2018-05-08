Итальянский гранд оказался ближе конкурентов к подписанию вратаря сборной Украины - СМИ

Ювентус видит в Лунине одного из кандидатов на позицию второго вратаря в команде

Миланский Интер стал фаворитом на подписание голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Tuttosport.

По информации издания, также на 19-летнего футболиста претендует Ювентус, который ищет подмену для Войцеха Щенсны.

Польский страж ворот со следующего сезона должен стать первым номером чемпиона Италии после завершения карьеры Джанлуиджи Буффоном.

Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро. В прессе появлялась информация, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время.

СМИ также узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным. Ранее агент и отец игрока заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста.

В то же время, также сообщалось, что Ливерпуль имеет наилучшие шансы подписать голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина.