Итальянский гранд обозначил полузащитника сборной Украины среди приоритетных целей - СМИ

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Марлос оказался среди приоритетных трансферных целей миланского Интера, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на газету Tuttosport.

По информации медиа, будущим летом итальянский клуб намерен усилиться новым атакующим игроком средней линии, который также способен выступать на флангах.

Как отмечает издание, два года назад Интер уже пытался заполучить Марлоса, но сделка не состоялась. Теперь, когда его контракт с Шахтером заканчивается через год, переход футболиста оценивается реалистичнее и должен обойтись дешевле.

Медиа сообщали, что спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда.

Как информируют СМИ, футбольный агент Киа Джурабчан работает над трансфером другого ключевого полузащитника Шахтера Бернарда в Интер.

Недавно последний заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба летом.