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Итальянский гранд не прекратил интерес к полузащитнику сборной Украины - СМИ

Сегодня, 19:02
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Зинченко (слева) импонирует спортивному директору Наполи Кристиано Джунтоли

Наполи не оставляет попыток подписать полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, сообщает Calcio Napoli 24 со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации издания, 22-летний футболист импонирует спортивному директору неаполитанского клуба Кристиано Джунтоли.

Как отмечает медиа, функционер Наполи продолжает следить за выступлениями исполнителя после интереса к его услугам летом 2017 года.

Сообщалось, что Манчестер Сити передумал продавать полузащитника сборной Украины в зимнее трансферное окно.

Ранее была информация, что Зинченко готов сменить команду. По информации источника, такой вариант сам футболист считает наиболее удачным для своего будущего.

По данным СМИ, минувшим летом полузащитник был близок к переходу в испанский Бетис. Также медиа узнали, что испанская сторона добилась снижения цены за его аренду.

Теги:   Александр Зинченко ФК Наполи Манчестер Сити Трансферы Футбол

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