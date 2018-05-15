Итальянский гранд нацелился на таланта Динамо - СМИ

Рома заинтересовалась полузащитником Динамо Виктором Цыганковым, сообщает Calciomercato.

По информации портала, итальянскому клубу приглянулся талант 20-летнего футболиста киевской команды. Медиа не приводит деталей интереса Ромы к игроку.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 35 поединков во всех турнирах за Динамо. В активе атакующего полузащитника 16 голов.

Недавно полузащитник, который в 20 лет стал капитаном и ключевым игроком киевской команды, продлил контракт еще на пять лет.

Цыганкова признавали лучшим игроком коллектива по итогам марта и апреля в украинской Премьер-лиге. Перед этим он повторил рекорд клуба, забив в шести матчах подряд.

Ранее полузащитник Динамо попал в рейтинг лучших игроков мира до 19-ти лет по версии авторитетного издания FourFourTwo.