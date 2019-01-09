Итальянский гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины - журналист
Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский продолжает быть трансферной целью итальянской Ромы, сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации журналиста, римский клуб провел предварительные переговоры с Генком относительно украинского игрока.
Рома ищет усиления полузащиты и именно в Малиновском видит решение проблемы. Потенциальный трансфер игрока сборной Украины может обойтись Роме примерно в 12 млн евро плюс бонусы.
Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года.
Ранее появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.
Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.
Впоследствии Руслан Малиновский, комментируя слухи о заинтересованности Ромы и Милана, ответил, что Генк не собирается продавать игроков этой зимой.
Накануне журналист Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли сообщил, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков является главной трансферной целью Ромы.