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Итальянский гранд начал переговоры по трансферу полузащитника сборной Украины - журналист

Сегодня, 18:52
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Контракт Малиноського с Генком рассчитан до 2022 года

Фото: Руслан Малиновский via Instagram

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский продолжает быть трансферной целью итальянской Ромы, сообщил на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации журналиста, римский клуб провел предварительные переговоры с Генком относительно украинского игрока.

Рома ищет усиления полузащиты и именно в Малиновском видит решение проблемы. Потенциальный трансфер игрока сборной Украины может обойтись Роме примерно в 12 млн евро плюс бонусы.

Контракт Малиновского с Генком рассчитан до 2022 года.

Ранее появилась информация, что Малиновский может продолжить карьеру в итальянской Роме.

Также СМИ сообщали о том, что игрок сборной Украины ведет переговоры с Миланом, но агент игрока Сергей Серебренников заявил, что Малиновский останется в Генке до лета.

Впоследствии Руслан Малиновский, комментируя слухи о заинтересованности Ромы и Милана, ответил, что Генк не собирается продавать игроков этой зимой.

Накануне журналист Gazzetta dello Sport Эмануэле Джильянелли сообщил, что полузащитник Динамо Виктор Цыганков является главной трансферной целью Ромы.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк ФК Рома Трансферы

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