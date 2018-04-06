Итальянский гранд договорился о покупке вратаря сборной Украины - СМИ

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Интер покупает Лунина за 6 млн евро - медиа

Интер покупает Лунина за 6 млн евро - медиа

Голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин перейдет в Интер по завершении текущего сезона, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации авторитетного издания, миланский клуб подпишет 19-летнего футболиста за шесть миллионов евро и отдаст его в аренду другой команде чемпионата Италии минимум на один-два сезона для получения опыта после столь большого шага в карьере молодого игрока.

Как отмечает медиа, на следующей неделе о сделке должны объявить официально. В будущем Интер видит в Лунине замену для своего первого номера Самира Хандановича, которому 33 года.

По данным Gazzetta dello Sport, в борьбе за украинского таланта миланский клуб выиграл конкуренцию у Ювентуса и Арсенала. Последний ищет замену для своего основного 35-летнего вратаря Петра Чеха.

На днях футбольный агент Ираклий Хведелиани заявил о том, что голкипер Зари входит в сферу интересов итальянских Интера и Ювентуса, а также немецкого Лейпцига и английского Лестера. Сообщалось, что Челси также следит за игрой футболиста

Отец Лунина Алексей заявил о том, что все мысли его сына связаны с луганским клубом. Перед этим появилась информация, что Интер хочет как можно скорее закрыть сделку и попытается уговорить на переход отца украинского вратаря.

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