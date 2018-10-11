В товарищеском матче сборные Италии и Украины не выявили победителя, разойдясь миром со счетом 1:1.
Хозяева имели преимущество по ходу большей части матча, но смогли открыть счет на 55-й минуте, когда отличился Федерико Бернардески.
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Гости сумели перегруппироваться и восстановить равновесие через семь оборотов секундной стрелки благодаря точному удару Руслана Малиновского.
Италия - Украина: видео голов и обзор матча
В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу зафиксирована ничья 1:1.
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