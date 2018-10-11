11 октября 2018, четверг

Италия - Украина: видео голов и обзор матча

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Украина избежала поражения против Италии

Украина избежала поражения против Италии

В товарищеском матче сборные Италии и Украины не выявили победителя, разойдясь миром со счетом 1:1.

Хозяева имели преимущество по ходу большей части матча, но смогли открыть счет на 55-й минуте, когда отличился Федерико Бернардески.

Гости сумели перегруппироваться и восстановить равновесие через семь оборотов секундной стрелки благодаря точному удару Руслана Малиновского.

Италия - Украина: видео голов и обзор матча

В товарищеском матче сборных Италии и Украины по футболу зафиксирована ничья 1:1.

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