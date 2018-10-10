Италия - Украина. Онлайн-трансляция матча

Сборная Украины еще не знает побед над Италией

НВ следит за ходом товарищеской игры между сборными Италии и Украины, а также - событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 10 октября, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Кришито, Жоржиньо, Бонавентура, Верратти, Кьеза, Берарди, Инсинье

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Цыганков, Яремчук

Матч состоится в 21.45 по киевскому времени на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Украина: выиграла первые два поединка в групповом этапе Лиги наций на выезде против Чехии (2:1) и дома против Словакии (1:0). Сборная не знает поражений семь поединков кряду (пять побед), пять из которых пришлись на товарищеские встречи. Команда не может рассчитывать на основных полузащитника Андрея Ярмоленко и нападающего Артема Беседина.

Италия: сыграла вничью против Польши (1:1) на своем поле и проиграла на выезде Португалии (0:1) в групповом этапе Лиги наций. Сборная не знает побед четыре поединка кряду и выиграла одну встречу из девяти предыдущих. Команда не сможет рассчитывать на защитников Данило Д'Амброзио и Алессио Романьоли, а также нападающих Симоне Дзадзу и Патрика Кутроне.

Статистика знает семь поединков между соперниками. Украина ни разу не побеждала в этих матчах. В шести случаях сильнее оказалась Италия, в одном была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Италии - коэффициент на ее победу равен 1,67, тогда как выигрыш Украины оценивается в 5,50, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Игроки сборной Украины уже опробовали поле на стадионе в Генуе: