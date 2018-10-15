Италия дожала Польшу, Турция проиграла России. Результаты матчей Лиги наций - видео

Состоялись семь матчей Лиги наций.
В Лиге А в центральном матче тура сборная Италии в выездном поединке на последних минутах дожала сборную Польши. Команды уже были готовы расписать мировую ничью, когда итальянцам удалась голевая атака - Бираги на 92-й минуте во время розыгрыша углового замкнул скидку Лазаньи на дальней штанге. Поражение отправило сборную Польши на последнее место в группе.
В Лиге В Сборная России на своем поле одолела Турцию и закрепилась на первом месте в группе.
В Лиге С Румыния расписала ничью с Сербией - 0:0, Израиль со счетом 2:0 победил Албанию, а Черногория на выезде не оставила шансов Литве - 1:4.
В Лиге D было зафиксировано два одинаковые результаты - 1:1. Азербайджан сыграл вничью с Мальтой, а Косово - с Фарерскими островами.
Польша - Италия - 0:1
Гол: Бираги, 90+2
Польша: Щесны - Берешински, Глик, Беднарек, Реца (Енджейчик, 87) - Шимански (Гросицки, 46), Горальски, Линетти (Блащиковски, 46) - Зелински - Левандовски, Милик
Италия: Доннарумма - Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Верратти, Жоржиньо, Барелла - Бернардески (Лазанья, 81), Инсинье, Кьеза
Предупреждение: Жоржиньо
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Израиль - Албания - 2:0
Голы: Хемед, 8, Саба, 83
Литва - Черногория - 1:4
Голы: Баравикас, 88 - Мугоша, 10, 45+1 (пен), Копитович, 35, Зорич, 86
Румыния - Сербия - 0:0
Удаление: Тамаш, 44 (Румыния)
Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1 (Сербия)
Обзор матча
Россия - Турция - 2:0
Голы: Нойштедтер, 20 Черышев, 78
Обзор матча
Фарерские острова - Косово - 1:1
Голы: Джонсен, 50 - Рашика, 9
Обзор матча
Азербайджан - Мальта - 1:1
Голы: Абдулаев, 53 - Мускат, 37
Обзор матча
Лига А
Лига В
Лига С
Лига D
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Накануне в Лиге наций Нидерланды разгромили Германию, а Гибралтар одержал первую победу в своей истории.
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