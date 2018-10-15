Италия дожала Польшу, Турция проиграла России. Результаты матчей Лиги наций - видео

Состоялись семь матчей Лиги наций.

В Лиге А в центральном матче тура сборная Италии в выездном поединке на последних минутах дожала сборную Польши. Команды уже были готовы расписать мировую ничью, когда итальянцам удалась голевая атака - Бираги на 92-й минуте во время розыгрыша углового замкнул скидку Лазаньи на дальней штанге. Поражение отправило сборную Польши на последнее место в группе.

В Лиге В Сборная России на своем поле одолела Турцию и закрепилась на первом месте в группе.

В Лиге С Румыния расписала ничью с Сербией - 0:0, Израиль со счетом 2:0 победил Албанию, а Черногория на выезде не оставила шансов Литве - 1:4.

В Лиге D было зафиксировано два одинаковые результаты - 1:1. Азербайджан сыграл вничью с Мальтой, а Косово - с Фарерскими островами.

Польша - Италия - 0:1

Гол: Бираги, 90+2

Польша: Щесны - Берешински, Глик, Беднарек, Реца (Енджейчик, 87) - Шимански (Гросицки, 46), Горальски, Линетти (Блащиковски, 46) - Зелински - Левандовски, Милик

Италия: Доннарумма - Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги - Верратти, Жоржиньо, Барелла - Бернардески (Лазанья, 81), Инсинье, Кьеза

Предупреждение: Жоржиньо

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Израиль - Албания - 2:0

Голы: Хемед, 8, Саба, 83

Литва - Черногория - 1:4

Голы: Баравикас, 88 - Мугоша, 10, 45+1 (пен), Копитович, 35, Зорич, 86

Румыния - Сербия - 0:0

Удаление: Тамаш, 44 (Румыния)

Нереализованный пенальти: Тадич, 45+1 (Сербия)

Обзор матча

Россия - Турция - 2:0

Голы: Нойштедтер, 20 Черышев, 78

Обзор матча

Фарерские острова - Косово - 1:1

Голы: Джонсен, 50 - Рашика, 9

Обзор матча

Азербайджан - Мальта - 1:1

Голы: Абдулаев, 53 - Мускат, 37

Обзор матча

Лига А

Лига В

Лига С

Лига D

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в Лиге наций Нидерланды разгромили Германию, а Гибралтар одержал первую победу в своей истории.

НВ