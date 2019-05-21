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История продолжится. ПСЖ отреагировал на намек своей звезды о возможном уходе

Сегодня, 01:58
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История продолжится. ПСЖ отреагировал на намек своей звезды о возможном уходе - фото

REUTERS/Philippe Wojazer

ПСЖ рассчитывает на Мбаппе

ПСЖ опроверг возможность ухода своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе.

Посредством своего аккаунте в Twitter французский клуб отметил, что два года назад после трансфера его и форварда связали очень близкие отношения.

«История продолжится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции отметиться в истории европейского футбола», — говорится в заявлении.

По мнению ПСЖ, 50-летняя годовщина с момента основания клуба — это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в своей истории.

На днях Мбаппе намекнул, что может покинуть Пари Сен-Жермен, заявив, что, возможно, возьмет на себя больше ответственности в другой команде.

Ранее нападающий заявил о том, что остается в клубе на фоне слухов о желании Реала его подписать.

Теги:   Трансферы ПСЖ (Paris SG) Килиан Мбаппе Футбол

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