История продолжится. ПСЖ отреагировал на намек своей звезды о возможном уходе Сегодня, 01:58 450 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Philippe Wojazer ПСЖ рассчитывает на Мбаппе REUTERS/Philippe Wojazer

ПСЖ опроверг возможность ухода своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе.

Посредством своего аккаунте в Twitter французский клуб отметил, что два года назад после трансфера его и форварда связали очень близкие отношения.

«История продолжится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции отметиться в истории европейского футбола», — говорится в заявлении.

По мнению ПСЖ, 50-летняя годовщина с момента основания клуба — это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в своей истории.

На днях Мбаппе намекнул, что может покинуть Пари Сен-Жермен, заявив, что, возможно, возьмет на себя больше ответственности в другой команде.

Ранее нападающий заявил о том, что остается в клубе на фоне слухов о желании Реала его подписать.