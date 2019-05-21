История продолжится. ПСЖ отреагировал на намек своей звезды о возможном уходе
ПСЖ опроверг возможность ухода своего ведущего нападающего Килиана Мбаппе.
Посредством своего аккаунте в Twitter французский клуб отметил, что два года назад после трансфера его и форварда связали очень близкие отношения.
«История продолжится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции отметиться в истории европейского футбола», — говорится в заявлении.
По мнению ПСЖ, 50-летняя годовщина с момента основания клуба — это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в своей истории.
На днях Мбаппе намекнул, что может покинуть Пари Сен-Жермен, заявив, что, возможно, возьмет на себя больше ответственности в другой команде.
Ранее нападающий заявил о том, что остается в клубе на фоне слухов о желании Реала его подписать.