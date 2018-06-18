18 июня 2018, понедельник

Исполнил мечту. Нападающий Динамо прокомментировал переход в Шахтер

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мораес нацелился на чемпионство в составе Шахтера
Фото: ФК Шахтер

Мораес нацелился на чемпионство в составе Шахтера

Нападающий Динамо Жуниор Мораес заявил о том, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти в Шахтер.

Об этом бразильский футболист написал в своем аккаунте в Instagram. По словам форварда, переход в лагерь чемпиона Украины - это новый вызов.

"Исполняю мечту, надевая эту победоносную футболку", - признался Мораес.

В комментарии официальному сайту Шахтера, нападающий заявил, что рад трансферу, назвав донецкий клуб великим, "ведь он хочет выигрывать все турниры, в которых принимает участие", а также назвал своей главной целью стать чемпионом.

Сегодня, 18 июня, чемпион Украины объявил о подписании Мораеса. Бразильский футболист заключил с чемпионом Украины трудовой договор на два года.

Поскольку соглашение 31-летнего игрока атаки с Динамо заканчивалось 30 июня 2018 года, новичок перешел к "Горнякам" на бесплатной основе.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове