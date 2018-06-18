Исполнил мечту. Нападающий Динамо прокомментировал переход в Шахтер

Нападающий Динамо Жуниор Мораес заявил о том, что исполнил свою мечту, приняв решение перейти в Шахтер.
Об этом бразильский футболист написал в своем аккаунте в Instagram. По словам форварда, переход в лагерь чемпиона Украины - это новый вызов.
"Исполняю мечту, надевая эту победоносную футболку", - признался Мораес.
В комментарии официальному сайту Шахтера, нападающий заявил, что рад трансферу, назвав донецкий клуб великим, "ведь он хочет выигрывать все турниры, в которых принимает участие", а также назвал своей главной целью стать чемпионом.
Сегодня, 18 июня, чемпион Украины объявил о подписании Мораеса. Бразильский футболист заключил с чемпионом Украины трудовой договор на два года.
Поскольку соглашение 31-летнего игрока атаки с Динамо заканчивалось 30 июня 2018 года, новичок перешел к "Горнякам" на бесплатной основе.
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