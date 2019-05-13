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Испанский клуб принял решение по вратарю Реала и сборной Украины - медиа

Вчера, 21:05
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Испанский клуб принял решение по вратарю Реала и сборной Украины - медиа - фото

ФК Леганес via Facebook

Лунин может стать главным вратарем Леганеса в следующем сезоне

Леганес намерен продлить аренду голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина еще на один сезон, сообщает Marca.

По информации издания, 20-летний футболист импонирует нынешнему клубу и впечатлил его своей работой во время тренировок. При этом сам он также доволен пребыванием в команде.

Вместе с тем, отмечает медиа, для новой аренды Леганесу потребуется одобрение наставника Реала Зинедина Зидана, который может сделать Лунина вторым вратарем после Тибо Куртуа.

По данным Marca, поскольку Леганес может покинуть его основной голкипер Иван Куэльяр, главный тренер команды Маурисио Пеллегрино без колебаний сделает первым номером украинца.

Как сообщает издание, Реал не будет спешить с принятием решения по Лунину, тогда как другая сторона должна заплатить королевскому клубу компенсацию из-за малого количества игрового времени, что получил вратарь.

Ранее СМИ узнали, что Леганес предложил Реалу продлить аренду голкипера, хотя ранее появилась информация, что тот вернется в Мадрид, где будет вторым вратарем в следующем сезоне после Тибо Куртуа.

Теги:   Трансферы ФК Реал Мадрид Андрей Лунин Футбол

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