Испанский клуб предложил Реалу продлить аренду вратаря сборной Украины - СМИ Сегодня, 14:43 243 Цей матеріал також доступний українською ФК Леганес via Facebook Лунин может стать первым номером Леганеса в следующем сезоне ФК Леганес via Facebook

Леганес предложил Реалу продлить аренду голкипера сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Marca.



По информации издания, клуб элитного дивизиона Испании опасается, что летом может потерять всех троих своих вратарей.

Как отмечает медиа, если украинец может вернуться в Реал, которому принадлежит, то Пичу Куэльяр пока не соглашается продлить контракт, тогда как договор Андреса Прието заканчивается по завершении сезона.

Несмотря на то, что Лунин провел всего пять матчей во всех турнирах, Леганес рад его выступлениям и готов сделать первым номером команды.

Ранее СМИ узнали, что голкипер сборной Украины вернется в Реал, где будет вторым вратарем в следующем сезоне после Тибо Куртуа.

В январе сообщалось, что Лунин сам отказался досрочно возвращаться в Реал из аренды, несмотря на недостаток игровой практики.

