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Испанский клуб подписал защитника Динамо

Сегодня, 13:51
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ФК Динамо

Кадис имеет право выкупить Пантича летом

Испанский Кадис объявил о подписании защитника Динамо Александара Пантича.

Как сообщает официальный сайт клуба из второго по рангу дивизиона Испании Сегунды, 26-летний футболист перешел в аренду до конца сезона.

Кроме того, стороны договорились, что Кадис имеет право на выкуп сербского исполнителя у вице-чемпиона Украины летом 2019-го года.

Накануне появилась информация, что Пантич близок к переходу в испанский Кадис на правах аренды.

В январе 2018-го года игрок был близок к переходу в тель-авивский Маккаби, но трансфер сорвался из-за конфликта с агентами игрока.

Позже Динамо выставило на трансфер защитника наряду с двумя другими игроками. В нынешнем сезоне оборонец не провел ни одного матча за киевскую команду и ни разу не попал в заявку вице-чемпиона Украины.

Теги:   Трансферы ФК Динамо (Киев) Футбол

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