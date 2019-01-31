Испанский клуб подписал защитника Динамо Сегодня, 13:51 266 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Кадис имеет право выкупить Пантича летом ФК Динамо

Испанский Кадис объявил о подписании защитника Динамо Александара Пантича.



Как сообщает официальный сайт клуба из второго по рангу дивизиона Испании Сегунды, 26-летний футболист перешел в аренду до конца сезона.

Кроме того, стороны договорились, что Кадис имеет право на выкуп сербского исполнителя у вице-чемпиона Украины летом 2019-го года.

Накануне появилась информация, что Пантич близок к переходу в испанский Кадис на правах аренды.

В январе 2018-го года игрок был близок к переходу в тель-авивский Маккаби, но трансфер сорвался из-за конфликта с агентами игрока.

Позже Динамо выставило на трансфер защитника наряду с двумя другими игроками. В нынешнем сезоне оборонец не провел ни одного матча за киевскую команду и ни разу не попал в заявку вице-чемпиона Украины.