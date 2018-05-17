Испанский турнир. Реакция соцсетей на победу Атлетико в Лиге Европы

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Атлетико сравнялся с Севильей по количестве побед в Лиге Европы. В обоих клубов их по три

Атлетико сравнялся с Севильей по количестве побед в Лиге Европы. В обоих клубов их по три

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в Сети по поводу победы мадридского Атлетико в Лиге Европы сезона-2017/18.

Напомним, мадридский Атлетико обыграл в финале Лиги Европы Марсель со счетом 3:0 и в третий раз в истории выиграл этот турнир.

НВ

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