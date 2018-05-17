Испанский турнир. Реакция соцсетей на победу Атлетико в Лиге Европы

Атлетико сравнялся с Севильей по количестве побед в Лиге Европы. В обоих клубов их по три

НВ показывает самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов в Сети по поводу победы мадридского Атлетико в Лиге Европы сезона-2017/18.

Атлетико в финалах Лиги Европы не играет с соперниками. Он их убивает. Атлетик и Марсель оказались прижаты к стенке. Стиль Чоло. — Сергей Куванжи (@sergiokuvanzhi) 16 мая 2018 г.

Цікаво, що для #Griezmann це по суті перший справжній трофей (не вважати ж з такий Суперкубок Іспанії-2014). А у #Torres є 2 Євро, мундіаль, ЛЧ, 2 ЛЄ, якісь кубки може ще і НУЛЬ чемпіонств. #UELFinal — Максим Гіленко (@MaxGilenko) 16 мая 2018 г.

Честно говоря, этот финал я досматривал через силу... — Виталий Пасичный (@V_pas) 16 мая 2018 г.

Это испанский турнир, ребята. — Stanislaw Minin (@stan_minin) 16 мая 2018 г.

Марсель с такой обороной и так далеко залез в ЛЕ.И шанс был-играли почти дома...Но даже не самый интересный за последние годы Атлетико,не мог проиграть этот финал в принципе!Ну просто БЕЗ ШАНСОВ!И это даже без автобуса,на расслабоне... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 16 мая 2018 г.

Атлетико даже тренер не нужен для победы — Michael Polenov (@misha_polenov) 16 мая 2018 г.

Скукотища, конечно. Предсказуемый финал. Жаль. — Kazansky Den (@kazanskyden79) 16 мая 2018 г.

Из последних 9 финалов Еврокубков испанские клубы выиграли 8! — Роман Гутцайт (@guttsait) 16 мая 2018 г.

Точно как в прошлом году: итог финала Лиги Европы был очевиден если не до начала матча, то после первого гола. — Ivan Gromikov (@gromikov) 16 мая 2018 г.

Атлетико об‘єктивно сильніше. Та й досвід фіналів нікуди не пропав. — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 мая 2018 г.

Напомним, мадридский Атлетико обыграл в финале Лиги Европы Марсель со счетом 3:0 и в третий раз в истории выиграл этот турнир.

НВ