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Испанский тренер возглавил клуб украинской Премьер-лиги

Сегодня, 19:40
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Контракт рассчитан на 2,5 года

Фото: ФК Карпаты

Испанский специалист Фабрисиано Гонсалес стал главным тренером львовских Карпат.

Фабрисиано Гонсалес подписал с львовским клубом контракт на 2,5 года, сообщает официальный сайт Карпат.

Последним клубом специалиста была испанская Лорка, где он работал до июня 2018 года.

Ранее Фабрисиано Гонсалес возглавлял испанские Луго, Мериду, Логроньес, Эльче, Мурсию, Алавес, Альмерию, Расинг и Гранаду, которую вывел в Примеру впервые за 35 лет.

Также 63-летний испанский тренер был главным тренером греческого Панатинаикоса и боливийского Петролеро. Кроме этого, специалист тренировал несколько португальских клубов.

Помощником-аналитиком нового коуча стал Пабло Вильяр Феррейро, который работал в Бетисе и Уэске. Старшим помощником стал Александр Чижевский.

В конце ноября португалец Жуниор Мораиш покинул пост главного тренера Карпат, а исполняющим обязанности наставника "зелено-белых" стал Олег Бойчишин.

Ранее сообщалось, что известный украинский тренер Виктор Скрипник после длительных переговоров не сумел договориться с руководством львовских Карпат о том, чтобы возглавить команду.

Теги:   ФК Карпаты Тренер Премьер-лига Украины

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