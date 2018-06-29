29 июня 2018, пятница

Испанский специалист стал тренером Динамо - СМИ

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Ранее Докампо помогал Хацкевичу в сборной Беларуси
Фото: Белорусская федерация футбола

Ранее Докампо помогал Хацкевичу в сборной Беларуси

Испанец Эдуардо Докампо вошел в тренерский штаб наставника Динамо Александра Хацкевича, сообщает FootballHub.

Как отмечает медиа, специалист хорошо знаком рулевому киевской команды по работе вместе с ним в лагере сборной Беларуси.

По информации портала, Докампо уже находится в расположении Динамо. Предыдущей его работой была должность методиста в футбольной академии российского Рубина.

Это уже четвертый испанский тренер в истории киевского клуба. Перед этим бывшему наставнику Сергею Реброву помогали Рауль Рианчо и Висенте Гомес. Также в период 2015-2017 годов в молодежной команде работал Унаи Мельгоса.

Ранее Рауль Рианчо покинул пост ассистента наставника сборной Украины, где работал с 2016 года.

Позже московский Спартак объявил о его назначении одним из ассистентов рулевого команды. Свой отъезд в российский клуб испанец объяснил тем, что соскучился по ежедневной работе.

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