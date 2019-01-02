Испанский клуб вратаря сборной Украины собрался подписать ему конкурента - СМИ Сегодня, 18:27 4 Цей матеріал також доступний українською У Лунина появится еще один конкурент

Леганес, за который выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, намерен подписать этой зимой нового вратаря, сообщает AS.

По информации издания, испанский клуб ищет замену Йону Серантесу, который в конце декабря перешел в японскую Ависпу Фукуоку.

Теперь Леганес остался с двумя голкиперами, но украинский вратарь выступает за команду Примеры на правах аренды у Реала. По этой причине Лунин не сможет сыграть в четвертьфинале Кубка Испании против мадридцев.

Как отмечает медиа, приоритетный выбор клуба - 32-летний вратарь аргентинского Уракана Маркос Диас.

Согласно данным AS, сам Лунин не желает возвращаться в Реал этой зимой, чего хотят мадридцы, поскольку опасаются трансфера своего запасного голкипера Кейлора Наваса.

Ранее СМИ узнали, что Реал рассматривает возможность возвращения украинца в январе 2019 года, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два первых месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч. Комментируя эти сообщения, Лунин заявил о том, что не слышал такую информацию.