Испанский клуб вратаря сборной Украины собрался подписать ему конкурента - СМИ
Леганес, за который выступает голкипер сборной Украины Андрей Лунин, намерен подписать этой зимой нового вратаря, сообщает AS.
По информации издания, испанский клуб ищет замену Йону Серантесу, который в конце декабря перешел в японскую Ависпу Фукуоку.
Теперь Леганес остался с двумя голкиперами, но украинский вратарь выступает за команду Примеры на правах аренды у Реала. По этой причине Лунин не сможет сыграть в четвертьфинале Кубка Испании против мадридцев.
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Как отмечает медиа, приоритетный выбор клуба - 32-летний вратарь аргентинского Уракана Маркос Диас.
Согласно данным AS, сам Лунин не желает возвращаться в Реал этой зимой, чего хотят мадридцы, поскольку опасаются трансфера своего запасного голкипера Кейлора Наваса.
Ранее СМИ узнали, что Реал рассматривает возможность возвращения украинца в январе 2019 года, поскольку мадридцев не устраивает то, что за два первых месяца аренды голкипер провел лишь один официальный матч. Комментируя эти сообщения, Лунин заявил о том, что не слышал такую информацию.