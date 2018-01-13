Испанский клуб собрался выкупить контракт защитника Динамо - СМИ

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Хетафе хочет сохранить в своем составе Антунеша (справа)

Хетафе хочет сохранить в своем составе Антунеша (справа)

Клуб Ла Лиги Хетафе хочет выкупить контракт защитника Динамо Антунеша, который сейчас играет в Испании на правах аренды, сообщает Sapo.

По информации источника, президент Хетафе Анхель Торрес Санчес доволен игрой португальского защитника и хочет оставить его в команде и на следующий сезон.

В текущем чемпионате Антунеш провел за Хетафе 17 матчей, в которых сделал две результативные передачи. После 19-ти туров Ла Лиги клуб из пригорода Мадрида идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что у Хетафе будет возможность выкупить контракт игрока за 2,5 миллиона евро. За аренду на сезон испанцы заплатили Динамо 500 тысяч евро.

Ранее сам Антунеш заявил, что не имеет желания возвращаться в Украину.

 

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