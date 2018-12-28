Испанский клуб сделал Селезнева своим трансферным приоритетом - СМИ Сегодня, 17:41 68 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook Подписать Селезнева хочет наставник Малаги - медиа

Малага видит в подписании украинского нападающего турецкого Акхисар Беледие Евгения Селезнева приоритетный вариант в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации издания, инициатором перехода выступает наставник команды из второго испанского дивизиона - Сегунды, Хуан Рамон Муньос, который работал в тренерском штабе Днепра, когда там выступал 33-летний футболист.

Как отмечает медиа, переговоры сторон по поводу трансфера все еще продолжаются. Акхисар Беледие не собирается бесплатно отпускать нападающего, а хочет выручить определенную сумму.

Согласно данным AS, в этом заключается наибольшая проблема в обсуждении сделки. Кроме того, на Селезнева претендует ряд турецких клубов.

Ранее сообщалось, что Малага намерена подписать бывшего нападающего сборной Украины в зимнее трансферное окно.

Позже появилась информация, что наставник турецкого Ризеспора Окан Бурук настаивает на покупке Селезнева. При этом СМИ узнали, что Галатасарай близок к подписанию украинца, но затем стало известно, что на игрока претендуют другие турецкие клубы - Гезтепе, Ризеспор и Бурсаспор.